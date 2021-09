Prima crypto scarpa, Calzolaio d'oro la svela a Parigi

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Antonio Vietri, in arte il Calzolaio delle scarpe d'oro, noto alle cronache per avere stabilito il record della scarpa più costosa al mondo e per avere venduto preziose calzature agli sceicchi, porterà a Parigi una nuova opera. Il 29 settembre alle 19,30 mostrerà la sua creazione durante un evento della Fashion Week parigina, la Phoenix Alternative Model, sfilata di moda con modelle disabili. Trapelano alcune indiscrezioni sulle sue particolarità. Oltre all'impiego di materiali pregiati, sarà' la prima calzatura luxury al mondo, nata dal mondo cryptovalute e destinata al mondo della beneficenza. Ma non solo. Per offrire la massima esclusività al suo possessore, verrà realizzato un unico esemplare, con numero seriale 1 di 1 .L'opera da collezione sarà messa all'asta e il suo ricavato verrà donato a Baby Doge Coin, una cryptovaluta nata a giugno del 2021 dall'idea del fondatore Cristian Campisi, che in soli tre mesi di vita ha conquistato oltre 590.000 investitori in tutto il mondo. Tra i tanti obiettivi del Token c'è la salvaguardia di cani bisognosi e, a tal proposito, sono già stati donati oltre 200.000 dollari a varie associazioni.

Molto attiva anche la comunità italiana (Baby Doge Italy) a supporto degli holder italiani. (ANSA).