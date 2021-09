Mutti lancia "Il bosco diffuso", per futuro più sostenibile

(ANSA) - MILANO, 18 SET - La piantumazione di una quercia in pieno centro a Rozzano, nel milanese, e un'installazione artistica in Piazza Meda a Milano, a tema rinaturalizzazione, con delle piantine anti-smog donate ai milanesi che potranno così contribuire, anche nel proprio agire quotidiano, ad aiutare l'ambiente. E' l'iniziativa "Tracce di bosco diffuso" di Mutti, leader del comparto del pomodoro, nata con l'obiettivo di sensibilizzare la collettività per impegnarsi con piccole ma concrete azioni che possono avere un impatto positivo sull'ambiente.

La piantumazione è avvenuta mercoledì, in Piazza Foglia, in concomitanza con la "Festa del verde" organizzata dallo stesso Comune rozzanese, tra lo stupore generale dei cittadini che hanno visto comparire al centro della piazza un albero destinato a migliorare l'ambiente e il paesaggio. La distribuzione di piantine, invece, è iniziata venerdì e andrà avanti per tutto il fine settimana in piazza Meda fino a domenica 19 settembre.

Oltre a ricevere il "dono verde" di Mutti, i cittadini potranno lasciare sul sito https://mutti-parma.com/it/traccediboscodiffuso/ la propria dedica alla natura. Potranno anche riutilizzare in modo green i volantini sull'attività: contengono infatti dei semi che, una volta piantati, insieme al volantino, daranno vita a un Bosco Diffuso domestico.

L'iniziativa è l'estensione, oltre i confini regionali, del progetto di Mutti dal nome "Mille Querce", avviato nel marzo scorso in prossimità della sede di Montechiarugolo, in provincia di Parma, dove sono state piantate 1100 piante in quattro diverse zone del territorio. (ANSA).