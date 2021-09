Acqui Terme, nuova luce per la fontana-simbolo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 SET - La fontana delle Ninfee di Acqui Terme è tornata ad accendersi con il nuovo impianto d'illuminazione, attivato nella serata di ieri. E' dotato di un sofisticato sistema con corpi a led, che garantisce un'adeguata visibilità anche sul percorso pedonale laterale.

L'installazione di cinque torri faro consente di creare suggestivi effetti scenografici. L'intervento, realizzato grazie ai fondi dell'accordo di programma con la Regione Piemonte, permette di vivere la piazza come luogo d'incontro per la comunità, grazie all'inserimento di una pensilina metallica, necessaria per creare una zona d'ombra protetta, e alla realizzazione di aree di sosta con panchine.

L'inaugurazione ufficiale del primo lotto di interventi in piazza è attesa nelle prossime settimane. (ANSA).