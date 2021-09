70 anni fa la lettera 22, mostra Olivetti al Castello Agliè

(ANSA) - TORINO, 18 SET - "Lettera 22. La macchina per leggere Olivetti" è il titolo della mostra, organizzata dal Comune di Agliè insieme a molti partner istituzionali e privati, che è stata inaugurata oggi pomeriggio al castello. La mostra è nata con l'intenzione di celebrare la più importante macchina per scrivere Olivetti, icona del design del 900, prodotta proprio nello stabilimento alladiese. In esposizione diversi modelli Olivetti e una serie di stampe pubblicitarie dell'epoca.

La mostra, visitabile fino al 31 ottobre, rientra negli eventi promossi dal Comune di Agliè per celebrare la Lettera 22 a 70 anni dal suo primo esemplare. (ANSA).