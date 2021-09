Virus e batteri futuro del pianeta, mostra di Unito

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Virus, batteri, lieviti, funghi e microalghe si associano a problemi di salute, contaminazione dell'ambiente, biodeterioramento di derrate alimentari e manufatti. Un sentimento ancora più diffuso alla luce della pandemia causata dal coronavirus. Una mostra aiuta a sfatare questo pregiudizio e mette in evidenza che n realtà sono una risorsa per la scienza e per l'industria, il futuro del nostro pianeta. L'esposizione 'Microrganismi straordinari', che rimarrà aperta all'Orto Botanico fino al 31 ottobre, è organizzata dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e dalla Mycotheca Universitatis Taurinensis di UniTo, che rappresenta una delle più importanti banche di biodiversità fungina in Europa, con la collaborazione di European Culture Collections' Organization e il sostegno della Fondazione Crt.

La mostra raccoglie 44 foto realizzate presso 27 centri di ricerca europei con sofisticate tecniche di microscopia, che consentono di visualizzare organismi piccolissimi, non visibili a occhio nudo, quindi mai osservati dalla maggior parte della popolazione. Ed è divisa in sei sezioni: virus, batteri e archea, microalghe, lieviti, funghi filamentosi e simbiosi. Sono svariati i progetti di ricerca sui microrganismi portati avanti dall'Università di Torino, come la ricerca su un farmaco antivirale efficace sul Covid-19. (ANSA).