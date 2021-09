Processo per scioperi alla In's Mercato, presidio Si Cobas

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 SET - Presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Alessandria, dove è in programma oggi la prima udienza del processo a operai e sindacalisti per gli scioperi tra il 2017 e il 2018 al magazzino della In's Mercato di Torre Garofoli di Tortona (Alessandria). Sono 54 gli imputati accusati di manifestazione non autorizzata e resistenza a pubblico ufficiale.

"Non lasciamo soli questi lavoratori che in tutti questi anni non si sono mai tirati indietro nel sostenere anche le lotte di altri colleghi e realtà", sottolinea il sindacato Si Cobas Alessandria-Tortona. (ANSA).