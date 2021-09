Polizia distribuisce ad Asti 'Il mio diario'

(ANSA) - ASTI, 17 SET - Consegnato dai poliziotti della Questura, è arrivato oggi per i bambini delle scuole primarie di Asti 'Il mio diario'. "Si tratta - spiegano dalla Questura - di un progetto realizzato in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, giunto all' 8a edizione, che si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale contribuire all'educazione, al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori della nostra Costituzione".

Sfogliando il diario, loro compagno quotidiano di responsabilità, i bambini impareranno a conoscere l'importanza dei valori della giustizia, dell'amicizia, del rispetto, dell'onestà, della legalità e dell'inclusione e affronteranno le tematiche della salute, dello sport, della cura dell'ambiente, dell'educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, come il bullismo e il cyberbullismo.

Quest'anno 'Il mio diario' è stata consegnato ad oltre 90.000 alunni in tutta Italia e, nella provincia di Asti, è stato distribuito a circa 120 studenti di 7 diverse scuole. (ANSA).