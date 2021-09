'Amici per la ricerca', in campo contro la fibrosi cistica

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Otto squadre della categoria Piccoli Amici 2015 si sfidano, dal 18 settembre al 9 ottobre, nella seconda edizione del torneo di calcio 'Amici per la Ricerca', organizzato e promosso dalla CBS Scuola Calcio a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus. Sette giornate di gara che vedranno affrontarsi sui campi della Cbs di corso Sicilia, a Torino, Torino FC, Alpignano, BSR Grugliasco, Onnisport Nichelino, Piobesi e Venaria Calcio e due formazioni dei padroni di casa.

"Dopo il difficile periodo pandemico, avere la possibilità di ritrovare bambini e famiglie per un'occasione così importante, e in concomitanza con l'inizio della stagione sportiva, è un forte segnale e ci rende davvero felici - dichiara Renzo Zecchi, presidente della CBS. Scuola Calcio - Il mio augurio è che tante persone riescano a partecipare alle giornate delle gare e possano dare un loro contributo a favore della ricerca".

Parte del ricavato del torneo verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus. Presso un gazebo si potrà effettuare donazioni e avere informazioni sulla patologia e sulle attività a sostegno della ricerca scientifica. "Potremo raccogliere fondi per finanziare il nostro progetto di ricerca - conclude il professor Giorgio Berton, Direttore Scientifico della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - così da individuare nuove strategie e farmaci che migliorino la qualità della vita dei malati". (ANSA).