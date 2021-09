A Milano rinasce Teatro Ringhiera, presidio di cultura

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Nella periferia sud di Milano rinascerà il nuovo Teatro Ringhiera che sarà anche un punto di riferimento e un presidio per la comunità con attività che metteranno al centro la cultura e non solo. La riqualificazione della struttura è sostenuta da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo attraverso contributi in regime di Art Bonus, il programma governativo che favorisce il mecenatismo culturale.

I due enti mettono a disposizione un milione e 750 mila euro.

Si apre una fase di raccolta rivolta a tutti per raggiungere l'obiettivo del fabbisogno complessivo di 2,5 milioni di euro. L'intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione prevede l'ammodernamento e la messa a norma degli spazi destinati al teatro, degli uffici, della sala prova, del magazzino foyer falegnameria, della caffetteria e degli spazi formazione.

Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo contribuiranno a coprire una parte significativa dell'importo indicato come necessario nello studio di fattibilità tecnico-economica realizzato dalla Fondazione: Cariplo ha recentemente deliberato un contributo di 500.000 euro; Intesa Sanpaolo si è impegnata a destinare all'intervento 625.000 euro nel 2021 e altrettanti nel 2022. La riqualificazione del Teatro Ringhiera "nasce con l'idea di riconsegnare alla comunità uno spazio innovativo che diventi punto di snodo e luogo generativo nella vita del quartiere", ha commentato Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

"La combinazione tra impegno culturale e crescita sociale si rinnova in questa importante iniziativa che dimostra, ancora una volta, come la cultura sia motore di rigenerazione urbana e fattore determinate di sviluppo del Paese", ha aggiunto Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo. (ANSA).