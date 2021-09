Online bando pensiline fotovoltaiche per studio all'aperto

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Parchi, piazze, giardini urbani come sale studio a cielo aperto, ma corredati da servizi fondamentali. È l'idea dell'Edisu, Ente per il Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte, che lancia un concorso di idee per la progettazione di pensiline fotovoltaiche modulari da diffondere per la città. La presentazione oggi a Torino, con il presidente di Edusu Alessandro Ciro Sciretti e il direttore generale Donatella D'Amico.

Il concorso, che ha preso forma grazie alla collaborazione con l'Environment Park di Torino, ha un montepremi di 7.000 euro per le tre idee migliori e 700 mila euro già stanziati per la realizzazione del progetto vincitore. Obiettivo, realizzarlo entro la prossima primavera/estate. Potranno partecipare ingegneri e architetti dell'Ue, creando un elemento modulare, replicabile e versatile, capace di integrarsi nelle città.

Il bando, online sul sito istituzionale www.edisu.piemonte.it nella sezione Gare e concorsi, scade il 5 novembre.

"Vogliamo dare concretezza - dice Sciretti - a buone idee.

Questi due anni di pandemia ci hanno fatto comprendere, ancora più di prima, quanto non ci si possa più permettere di dilatare il tempo: immaginare, progettare e realizzare nuovi servizi è e deve continuare a essere la missione di questo ente Vogliamo costruire una Regione a misura di studenti e studentesse e ci piace pensare che a contribuire in questa nuova sfida possano essere proprio loro. Restituiamo gli spazi pubblici delle nostre città alla collettività e facciamoli rivivere anche grazie all'energia degli universitari". (ANSA).