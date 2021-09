Flashback, 'La zona franca' tema della nona edizione

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Una fotografia 'scartata' che ritrae una donna in controluce all'interno di una casa mentre osserva il mondo che sta fuori, oltre le mura domestiche. E' l'immagine - parte di un più ampio progetto di ritrovamento e raccolta dal titolo Miracoli dell'artista Enrico Bertelli - scelta per Flashback, la fiera d'arte che si terrà a Torino, dal 4 al 7 novembre, nella nuova sede della Caserma Dogali, conosciuta come la Caserma di Via Asti. Il tema scelto per la IX edizione, The free zone / La zona franca (quella zona marginale ma libera da pregiudizi dove l'arte si dispiega in tutta la propria forza), è profondamente legato a questo momento storico.

"Si tratta di un periodo che ci necessitava uniti ma che ci ha voluti divisi, un momento durante il quale ci siamo interrogati sul concetto di libertà, libertà che ci è mancata, libertà che ci siamo presi, libertà individuale ed etica della reciprocità. Privati della socialità, ne abbiamo compreso la necessità, singoli ma parte di un tutto abbiamo verificato la nostra appartenenza a una dimensione collettiva. Essere parte di un insieme implica l'esistenza dell'altro, la coesistenza, l'esistere insieme" raccontano le direttrici di Flashback Ginevra Pucci e Stefania Poddighe.

"Il mio lavoro - racconta Bertelli - esplora le possibilità di come l'errore e lo scarto possano modificare la nostra percezione della realtà. Ho lavorato come illustratore per i giornali e in uno studio di cartoni animati dove disegnavo gli sfondi nei quali si muovevano i vari personaggi. Mentre lo facevo, ho scartato un sacco di cose: prove colore, disegni venuti male, ecc. Invece di buttare via questi scarti, li ho tenuti da parte e, in seguito, li ho utilizzati per comporre collage astratti". (ANSA).