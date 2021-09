Covid: stabili i ricoveri in Piemonte, un decesso

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Sono invariati, nelle ultime 24 ore in Piemonte, i ricoveri in terapia intensiva per Covid, che restano 24, mentre negli altri reparti i pazienti sono 194, due in meno rispetto a ieri. L'Unità di crisi regionale registra anche un decesso e 263 nuovi positivi, l'1,2% dei 22.371 tamponi eseguiti. Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 126 (47,9%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.546, gli attualmente positivi 3.764. I guariti, infine sono 175 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 380.207 casi, i decessi diventano 11.741, mentre i guariti sono 364.702. (ANSA).