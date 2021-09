Siccità: prime piogge, allerta gialla su Verbano e Scrivia

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Qualche pioggia sparsa oggi sul Piemonte, ma ancora molto caldo e un tasso di umidità elevato.

Sulla regione è infatti arrivata la parte calda della perturbazione mentre domani è attesa aria più fredda che dovrebbe abbassare di qualche grado le temperature e portare rovesci e temporali più estesi, ma soprattutto sulla fascia orientale del Piemonte, dal Verbano al bacino dello Scrivia, nell'Alessandrino. Ed è proprio in queste due zone che ci sarà allerta gialla - avvisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per la possibilità di forti rovesci di pioggia e raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero estendersi anche alle pianure vicine, nel primo pomeriggio, poi è atteso un temporaneo miglioramento. (ANSA).