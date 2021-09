Sanità: 'Mollii', tuta ad elettrodi per tornare a camminare

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Una tuta in grado di prevenire e combattere diverse forme di rigidità, consentendo a chi la indossa di riprendere il controllo sul proprio tono muscolare.

Si chiama Mollii ed è una tuta elettrostimolatore indicata per le persone affette da problemi motori neourologici, che può essere utilizzata anche per alleviare i dolori muscolari cronici ed in campo sportivo. L'innovativo dispositivo è stato presentato oggi a Bologna da Irene e Michele, che da anni lottano con problemi muscolari.

Affetta dal 2009 da una malattia metacondriale, che crea debolezza muscolare in tutto il corpo, Irene, 24 anni, indossa la speciale tuta dal 2015. Da allora, racconta la madre, "la qualità della sua vita è migliorata: la massa muscolare ha preso forma, cammina e perde meno l'equilibrio". Michele, 29 anni, soffre invece dalla nascita di Tetra Paresi Distonica, per cui fatica ad articolare la parola, è parzialmente sordo e ha problemi di distonia muscolare. "Spinto dalla voglia di migliorare la mia vita - dice - ho lanciato insieme ai miei amici una campagna di raccolta fondi proprio con l'obiettivo di acquistare una Neurotuta Mollii".

In Italia questo speciale dispositivo è commercializzato da Ottobock Soluzioni Ortopediche. "Il suo effetto è quasi immediato - spiega il ceo dell'azienda Alessandro Coppi -: molti i pazienti già dalle prima volta in cui la indossano ne sentono i reali benefici e possono riprendere un po' alla volta il controllo del proprio tono muscolare. È nostro intento farla conoscere a più persone possibile, per questo invitiamo i pazienti che già la utilizzano a parlare della loro esperienza".

