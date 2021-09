Premi: svelati vincitori 54° 'Acqui Storia'

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 15 SET - Scelti i vincitori della 54/a edizione del Premio Acqui Storia, nella quale erano in lizza 192 opere. Vittorio Criscuolo, con 'Ei fu.

La morte di Napoleone', e Marco Rovinello, con 'Fra servitù e servizio. Storia della leva in Italia dall'Unità alla Grande Guerra' si sono aggiudicati ex aequo il premio per la sezione storico-scientifica. Nella sezione storico-divulgativa vincono Alessandro Martini e Maurizio Francesconi con 'La moda della vacanza. Luoghi e storie. 1860-1939'; per il romanzo storico Stefano Muroni con 'Rubens giocava a pallone'.

Per 'La Storia in TV' riconoscimento a Cristoforo Gorno, autore di programmi Mediaset e Rai. Premio speciale alla Carriera a Marina Warner, narratrice, saggista, autrice di critica storico-culturale; è professoressa alla Birkbeck, Università di Londra. Premio speciale alla Carriera allo storico e politologo Paolo Pombeni, editorialista de 'Il Sole 24Ore'.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà il 16 ottobre, alle 21, al Teatro Ariston di Acqui Terme. (ANSA).