Lavoro: sciopero e presidio Kirey, no a licenziamenti

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Le lavoratrici e i lavoratori della Kirey, azienda che opera nella consulenza informatica nel settore bancario, scioperano oggi 4 ore e manifestano davanti all'Ispettorato territoriale del lavoro in via dell'Arcivescovado 9 a Torino. Lo sciopero e il presidio si svolgono in contemporanea con il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato per il licenziamento di una lavoratrice di lunga esperienza in azienda avvenuto il primo giorno dopo il rientro dalle ferie.

"Un licenziamento immotivato. Nonostante le disponibilità al dialogo del sindacato e della Rsu l'azienda persevera in un atteggiamento arrogante per noi inaccettabile. Non intendiamo lasciare sola questa lavoratrice che, se necessario, assisteremo nelle iniziative legali" commenta Giuseppe De Masi, responsabile Kirey per la Fiom di Torino.

La Kirey ha 700 dipendenti in Italia di cui circa 200 presso la sede di Torino. (ANSA).