Intesa: Imprese Vincenti motore del paese, tour con 112 pmi

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Parte oggi il digital tour di Imprese Vincenti 2021, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, che mai come quest'anno punta alla centralità del sistema delle imprese come motore della ripartenza del Paese dopo i lunghi e difficili mesi della pandemia. Delle circa 3.500 aziende che si sono autocandidate, tra marzo e aprile sul sito di Intesa Sanpaolo, ne sono state selezionate 112 attive in vari settori e definite 'vincenti' perché capaci di crescere, di mantenere posti di lavoro nonostante la crisi, di attuare trasformazioni digitali, organizzative e di business, di attivare soluzioni a elevata sostenibilità sul piano economico-sociale e ambientale reagendo sia alla crisi economica che all'emergenza Covid-19.

"Imprese Vincenti 2021 punta a cogliere e sviluppare i segnali di reazione presenti nel panorama imprenditoriale italiano. L'economia italiana e la fiducia delle Pmi sono in netto recupero", afferma il responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, spiegando che questo progetto "contribuisce ad offrire alle aziende più virtuose strumenti di crescita e visibilità".

Il tour di quest'anno prevede otto tappe tematiche che evidenziano le strategie su cui puntano le pmi, confermando come molte di loro abbiano già colto l'importanza di investire su quelli che oggi sono i capisaldi condivisi dal Pnrr. Le tappe si concentreranno infatti su Innovazione-R&S, Internazionalizzazione, Digitalizzazione, Esg e Sostenibilità, ma anche attenzione alle Filiere del territorio e al Capitale Umano. L'attenzione è rivolta anche al settore agro-alimentare e alle imprese non profit. (ANSA).