Piante e benessere, Garden Festival d'Autunno in centri Aicg

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Arriva anche in Piemonte, dal 18 settembre al 17 ottobre, nei Centri di Giardinaggio Aicg-Associazione Italiana Centri Giardinaggio, la sesta edizione del Garden Festival d'Autunno del titolo 'Coltiva il tuo giardino interiore'. Una serie di mostre, eventi e incontri intorno al tema del benessere portato dalla cura del giardino e dal vedere crescere le piante e i fiori coltivati con amore e pazienza negli orti e sui balconi di casa.

Anche nei Centri di Giardinaggio AICG sparsi a Torino e in Piemonte si potranno trovare speciali angoli che racconteranno lo stretto legame esistente tra uomo e natura, partendo da una selezione di piante di produzione rigorosamente italiana. Il comune denominatore è l'abbinamento delle piante alle sfumature cromatiche per ciascun ambiente del vivere quotidiano, sia in casa che all'aperto. Il colore rosa sarà anche in questa edizione uno dei leitmotiv del Garden Festival d'Autunno: infatti, proseguirà la collaborazione con l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro all'insegna dell'ormai famoso Ciclamino rosa Airc. (ANSA).