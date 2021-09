Cultura e salute, apre al pubblico il Cultural Wellbeing Lab

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Quattro temi e sette appuntamenti online e dal vivo: sono gli incontri del Cultural Wellbeing Lab della Fondazione Compagnia di San Paolo, iniziativa nata nell'ambito del progetto di Well Impact. Il primo incontro 'Conversazioni su cultura e salute. La cultura fa bene?' è in agenda domani, mercoledì 15 settembre, in live streaming alle 11. Ne parleranno Annalisa Cicerchia, economista della cultura, ricercatrice Istat e Giorgio Tamburlini, pediatra, presidente del Centro per la Salute del Bambino.

Il programma di incontri gratuiti è rivolto a operatori del settore cultura e salute, a policy makers, enti locali, per formarsi, informarsi e attivare relazioni e progettazioni nel territorio di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. L'obiettivo è quello di favorire nel nordovest lo sviluppo di un laboratorio che dia impulso a nuove competenze e progettualità partendo dalla consapevolezza del profondo impatto della Cultura sul benessere di persone e comunità, mirando a individuare progetti, luoghi, linguaggi e relazioni culturali come percorso di prevenzione e cura ed è parte di Well Impact su Cultura & Salute.

Dopo il primo anno, il 2020, che ha previsto la creazione di un Comitato Scientifico e di 4 poli di progettazione multidisciplinari per l'attivazione di 4 progetti pilota sperimentali, Dedalo vola, Verba curant, Cultura di base e Danzarte (a oggi in corso), nel suo secondo anno, il Cwlab apre al pubblico. (ANSA).