Champions, Allegri: "C'era pressione, ora serve equilibrio"

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Quando si gioca in Champions c'è sempre preoccupazione e attesa. Un debutto in trasferta, dopo i risultati non arrivati in campionato, provoca un po' di pressione in più. I ragazzi, però, hanno giocato una buona partita sul piano tecnico, anche se nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. C'è da migliorare". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, parlando a Mediaset dopo la vittoria a Malmoe in Champions.

"I risultati condizionano il giudizio, ma bisogna essere bravi a mantenere l'equilibrio, sia nelle sconfitte, ma soprattutto nelle vittorie. Non subire gol è un buon segnale. Ho chiesto ai ragazzi di finire la partita senza subire gol, perché anche quello ti aiuta e ti toglie ansia. Szczesny ha disputato una buona partita, pari al suo valore. Era importante vincere, ora pensiamo alla prossima partita. Era importante vincere, altrimenti la striscia si allungava troppo. L'aspetto mentale è il 90% in tutti i lavori, nel calcio ancora di più. Quando lasci punti in campionato, come abbiamo fatto noi, giocando a tratti male, ma con errori di singoli in partite che avevamo in mano, ti fa vedere le cose in maniera negativa. Bisogna distinguere il risultato dalla prestazione". (ANSA).