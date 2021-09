Calosso, tra colline incantevoli apre Museo Identità Future

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Sono quasi ultimati a Calosso (Asti), i lavori di ristrutturazione dell'edificio di culto della Chiesa Evangelica prospiciente la piazza principale del paese, messo a disposizione della comunità per ospitare il Museo di Identità Future'.

"Un luogo di memoria critica e attiva, dove la cultura del paese sarà tenuta viva per essere consegnata alle nuove generazioni. Un luogo di bellezza, narrazione, di ritrovate radici, di memorie", lo descrivono l'antropologo Piercarlo Grimaldi e il sociologo Enrico Ercole, che in questi anni hanno lavorato al recupero delle tradizioni del piccolo centro piemontese, su iniziativa dell'amministrazione comunale, della Pro Loco, dell'Associazione Amici di Calosso, del comitato scientifico di cui fanno parte con Salvatore Leto, già direttore del Teatro Alfieri di Asti, gli artisti Giorgio Conte e Giancarlo Ferraris, Adriano Da Re, già segretario generale della Fondazione Torino Musei e Mauro Ferro, presidente della Pro Loco. Nel Museo i filmati realizzati dal filmmaker Andrea Icardi illustreranno, di volta in volta, il paese di Calosso, le tradizioni e la cultura vitivinicola che lo caratterizzano, approfondendo ad esempio i temi del vino e della vendemmia, le stagioni della vigna, la fiera del Rapulé, gli oggetti della tradizione, i racconti dei calossesi intervistati. "Calosso - sottolinea il sindaco, Pierfrancesco Migliardi - rappresenta da sempre sinonimo di qualità e di bellezza. Ciò che soprattutto conferisce al suo territorio elementi di unicità è il fatto di trovarsi in mezzo a due territori - Monferrato e Langhe - che caratterizzano profondamente l'espressione dei paesaggi. Calosso si candida a pieno titolo come meta per un turismo di qualità, non solo per l'enogastronomia ma per la cultura ad ampio spettro". L'inaugurazione della permanente nella Chiesa Evangelica è fissata il 14 ottobre. (ANSA).