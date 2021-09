Torino: assessora Cultura rapinata in strada, grande spavento

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Paura ieri sera a Torino par l'assessora alla Cultura Francesca Leon, ch è stata rapinata mentre rientrava a casa.

E' accaduto verso alle 21.30 nel quartiere San Salvario. Un uomo le si è avvicinato tentando di strapparle la borsa. Leon ha resistito stringendo la borsa e ha urlato chiedendo aiuto. "Ma non c'era nessuno", racconta l'assessora Leon spiegando che il rapinatore "non era armato e non mi ha minacciato. Voleva solo i soldi". Quando l'assessore ha consegnato tutto il denaro che aveva nel portafoglio il rapinatore è scappato e la Leon, che parla di un "grande spavento", ha chiamato la polizia.

Sono in corso le indagini per identificare l'uomo che l'assessore descrive come "grande e grosso". (ANSA).