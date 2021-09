Senza green pass non si entra negli uffici comunali

(ANSA) - ORNAVASSO (VCO), 13 SET - Senza Green pass niente accesso agli uffici comunali. Ornavasso, 3.400 abitanti nella Bassa Ossolana, tiene chiuse le porte a chi non ha il passaporto verde o non ha fatto il tampone. La decisione è stata presa dal sindaco Filippo Cigala Fulgori, dopo un confronto con i consiglieri comunali, che ha emesso una ordinanza per vietare l'ingresso ai non vaccinati. Ordinanza che riguarda anche la biblioteca comunale, il centro prelievi comunale, il micro nido.

'Le prestazioni da parte dell'ente comunale - dice il sindaco - saranno in ogni caso garantite su richiesta dell'utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e telefonici: mail, posta elettronica certificata, telefono''. (ANSA).