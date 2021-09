Scuola: Cirio, che sia un anno da vivere insieme

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "Inizia un nuovo anno scolastico e io non posso che augurarvi che sia un anno da vivere insieme, da condividere. Me lo auguro con ogni forza da presidente e me lo auguro con il cuore da papà". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che su Facebook posta una foto con la figlia Carolina intenta a preparare lo zaino per il primo giorno di scuola.

"Il periodo che ci lasciamo alle spalle è stato duro per ognuno di noi, moltissimo per voi - aggiunge rivolgendosi attraverso il social agli studenti -. Ma lo avete affrontato con determinazione, pazienza e coraggio. Ripartite da qui.

Camminando verso il vostro e il nostro futuro. Buon primo giorno di scuola". (ANSA).