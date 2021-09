Mottarone: a Pavia primo giorno di scuola senza Eitan

(ANSA) - PAVIA, 13 SET - "Nei giorni scorsi avevamo visto Eitan, durante la settimana di inserimento in vista dell'inizio della scuola. Era contento di essere tornato tra i suoi compagni. Oggi è motivo di grande dolore non vederlo con i nostri figli". A parlare è la mamma di un bambino che sta per varcare la porta dell'Istituto Canossiane, in Corso Garibaldi a Pavia, per vivere il suo primo giorno in prima elementare. Un debutto che era atteso con trepidazione anche da Eitan Biran, 6 anni, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, prima che il nonno materno sabato lo portasse in Israele. Una vicenda per la quale la Procura di Pavia ha aperto un'indagine con l'ipotesi di sequestro di persona.

"Quanto è successo ha procurato un grande dispiacere in tutti noi", aggiunge un'altra mamma. "Eitan ha già dovuto affrontare una prova terribile, perdendo tutta la sua famiglia nell'incidente della funivia. Ora viene sottratto alla famiglia alla quale era stato affidato dai giudici. Condivido totalmente le parole dette dalla zia, che è anche la sua tutrice".

Un padre, dopo aver salutato il figlio che zaino in spalle fa il suo ingresso, si chiede come sia stato possibile portare via un bambino così piccolo senza gli adeguati controlli: "Io lavoro all'estero e so che non è semplice per un'altra persona, che non sia un genitore, portare un minore con séin un altro Paese. Come è possibile che nessuno abbia controllato?".

Le suore Canossiane che gestiscono l'Istituto (che ospita bambini dalla scuola dell'infanzia sino alla secondaria di primo grado) cercano di mantenere la tranquillità: "Oggi non è il caso di parlarne nelle classi - spiega una delle religiose -. per non provocare ulteriori ansie negli alunni che già avevano vissuto con preoccupazione i giorni difficili dell'incidente". Ieri Madre Paola Canziani, superiora dell'Istuto Canossiane, aveva ricordato che nei giorni scorsi Eitan era tornato a scuola per la settimana di inserimento in vista della prima elementare: "Era contento di essere rientrato tra noi, in mezzo agli altri bambini. Si muove ancora con il suo girello, per i problemi provocatigli dall'incidente. Ma era sorridente". (ANSA).