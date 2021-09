Eitan: legale della zia, attiviamo la convenzione dell'Aja

(ANSA) - PAVIA, 13 SET - È entrata in Tribunale a Pavia l'avvocato Cristina Pagni, uno dei legali di Aya Biran, zia paterna e tutrice legale di Eitan, il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e vittima di un presunto rapimento due giorni fa da parte del nonno materno che lo ha portato in Israele con un volo privato, partito probabilmente dalla Svizzera. "Vado a parlare col giudice tutelare - ha spiegato -per attivare la Convenzione internazionale dell'Aja" che riguarda gli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori. (ANSA).