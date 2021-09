Cento fotografi raccontano Torino all'Accademia Albertina

(ANSA) - TORINO, 13 SET - L'esposizione collettiva "Fotografi a Torino by Gianni Oliva|30", annullata nel 2020 per il Covid, s'inaugura mercoledì 15 settembre dalle 18 alle 21 all'Ipogeo dell'Accademia Albertina di Torino in via Accademia Albertina 8.

La mostra, a cura di Tiziana Bonomo, propone fino al 21 settembre, attraverso le immagini di un centinaio di fotografi, un percorso che unisce professionisti e giovani autori, fotoreporter e ritrattisti. Sono stati coinvolti gli allievi di scuole di fotografie come l'Accademia Albertina, l'Albe Steiner, il Bodoni Paravia, l'Istituto Europeo di Design.

L'iniziativa è di Gianni Oliva che ritiene la sua professione "un privilegio proprio per il significato che porta in sé la fotografia: uno sguardo dentro se stessi, un gesto di creatività, un mistero in continua ricerca di risposta quale è la vita". (ANSA).