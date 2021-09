Juve subito al lavoro, martedì c'è la Champions

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Sconfitta dal Napoli, da dove è rientrata nella tarda serata di ieri, la Juventus si è rimessa subito al lavoro. Martedì, contro gli svedesi del Malmoe, è in programma l'esordio nella fase a gironi della Champions League, l'occasione migliore per la squadra di Massimiliano Allegri di lasciarsi alle spalle le delusioni del campionato e per centrare la prima vittoria in una gara ufficiale.

Alla Continassa - informa la Juve sul suo sito internet - lavoro di scarico per i bianconeri che ieri sera sono scesi in campo al Diego Armando Maradona, tecnica con focus sul possesso palla ed esercitazioni per le conclusioni su cross per tutti gli altri.

Domani la squadra si ritroverà al mattino, per il consueto allenamento della vigilia prima della partenza per la Svezia.

(ANSA).