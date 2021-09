Vaccini: chiude hub via Artom, al Cus si torna a fare sport

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Chiude il Centro Vaccinale di via Artom 30/a, a Torino, che torna ad essere la Casa dello Sport del Cus-Centro Universitario Sportivo torinese. Le attività sportive riprenderanno lunedì 20 settembre.

Il centro vaccinale era stato aperto; il 14 marzo; scorso, grazie all'accordo; tra l'Asl Città di Torino, il Cus torinese e l'Associazione di Volontariato Sportivo 'Primo Nebiolo Odv'. Da allora ad oggi ha visto effettuare 130.040 inoculazioni a fronte di 94 operatori sanitari dedicati e 20 volontari impegnati giornalmente.

"È stato un onore per noi collaborare con l'Asl in un momento così complicato per la comunità - dice Riccardo D'Elicio, presidente del Cus - ma grazie ai volontari dell'Associazione Primo Nebiolo, siamo riusciti a dare un contributo importante nella gestione del centro".

"Un lavoro e un traguardo importante per noi, che è stato possibile realizzare grazie a un grande lavoro di squadra per il quale vanno ringraziate sinceramente tutte le persone coinvolte", aggiunge Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino. (ANSA).