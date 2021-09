Torino: Conte, non ci sono condizioni appoggio M5s al Pd

(ANSA) - TORINO, 11 SET - "Se andremo al ballottaggio, come credo, mi auguro che il Pd ci appoggi". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Torino per sostenere la candidata sindaca M5s Valentina Sganga, ha risposto ai giornalisti sull'ipotesi ballottaggio nel capoluogo piemontese.

"Ma non ci sono le condizioni in questo momento - ha aggiunto ulteriormente incalzato dai reporter - per poter dire, dopo gli atteggiamenti assunti dal Partito democratico torinese, che noi appoggiamo il Pd a Torino".

"I cittadini - ha spiegato Conte - non capirebbero. I cittadini comprendono concretezza e solidità della proposta politica, non apparentamenti così astratti".

"Con le forze dell'area di centrosinistra e con il Pd in particolare - ha poi aggiunto - coltiviamo un dialogo continuo e constante. Ma in alcune realtà territoriali questo non è stato possibile, e una di queste è Torino. A me personalmente dispiace che non ci sia stata la possibilità, e non lo imputo certo al Movimento 5 Stelle, di creare un progetto comune con obiettivi condivisi per questa città. C'è stato un irrigidimento da parte del Pd locale, ne prendiamo atto", ha concluso sostenendo che il Movimento 5 Stelle "ha tutte le carte in regola per presentare un progetto di governo per un nuovo mandato targato 5 Stelle per Torino. Credo sia una proposta molto competitiva". (ANSA).