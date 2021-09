Vino: 'Terre del Barolo' fatturato boom, +25%

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Nell'ultimo anno il fatturato della Cantina Terre del Barolo è cresciuto del 25%, toccando i 20 milioni di euro. "Le vendite sono andate oltre le aspettative - commenta il presidente Paolo Boffa - ci fa piacere essere riusciti a stare al passo in un periodi difficile e per alcune denominazioni le bottiglie erano già finite in primavera".

L'assemblea dei soci ha approvato anche la modifica di alcuni articoli dello statuto e del regolamento interno tra cui uno riguarda la composizione del consiglio di amministrazione: un terzo potrà essere composto da parenti di primo gradi he fanno parte delle famiglie dei soci anche se svolgono altri avori e non sono coadiuvanti. Approvate anche le percentuali sugli esuberi d'uva (5% per il Nebbiolo da Barolo, 20% per le alte varietà). "Ci avviciniamo alla vendemmia 2021 in odo sereno - conclude Stefano Pesci, direttore di Terre del Barolo - e stiamo finendo gli allestimenti della nuova enoteca, inoltre in collaborazione con il Comune di Castiglione Falletto. verrà rifatta piazza Arnaldo Riviera".