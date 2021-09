Siccità: fiumi a -80-90% portata, carenza idrica si aggrava

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Siccità "severa" nel sud del Piemonte, con una fascia a cavallo tra le vallate cuneesi e torinesi in condizioni di carenza idrica "estrema", se calcolata nei 6 mesi di primavera ed estate. E' il quadro che risulta dal rapporto mensile di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) dopo il terzo agosto più secco degli ultimi 65 anni, dietro solo al 1961 e al 1962 e sulla stessa linea di 1991 e 2011. Solo in una piccola fetta della regione, che interessa i bacini di Toce, Cervo. Orco e Dora Baltea, la situazione è ancora normale, ma con tendenza al deficit idrico, spiega Arpa.

Negli invasi montani con capienza superiore al milione di metri cubi le riserve sono al 50%. Nel sud del Piemonte ad agosto è mancato l'80% delle piogge, nella parte centro-settentrionale il 50-60%. Ai minimi termini la portata di alcuni fiumi: il deficit della Bormida a Cassine (Alessandria) al 31 agosto era dell'88%, la Stura di Demonte a Fossano (Cuneo) - 85%. il Pellice a Villafranca Piemonte -80%., il Varaita a Rossana (Cuneo) - 66%.

Nei prossimi giorni ancora tempo asciutto e temperature estive, soprattutto nel weekend; speranze di piogge solo per metà della settimana prossima. Una previsione. tuttavia, che è ancora da confermare. (ANSA).