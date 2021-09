Scuola: Open day Holden, lezioni di scrittura per ogni età

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Con l'open day di domani, 'Back to School', la Scuola Holden dà il via alla stagione scolastica.

Con lezioni e incontri aperti "per scoprire - spiega una nota - come si insegna, cosa si impara e com'è la poco scolastica vita della Scuola".

Verranno presentati 'Original', master biennale in narrazione, e Academy, laurea triennale in scrittura, oltre a una serie di attività collaterali per professionisti e under 18.

Chi vuole potrà già sostenere il test d'ingresso per Academy e Original, chi invece non ha ancora le idee chiare all'Open Day potrà togliersi ogni dubbio.

La giornata inizia alle 10 con una colazione collettiva in cortile, poi si aprono le aule. I momenti dedicati ad Academy e Original sono tre: 'Pagine' con la scrittrice Lorenza Ghinelli, per esplorare e analizzare le tecniche di scrittura nascoste tra le righe di alcuni grandi autori, 'Spazio plotting', con lo scrittore Raffaele Riba, una lezione vera e propria e infine un incontro con Eleonora Sottili in dialogo con Beatrice Salvioni, giovane diplomata di Original, diventata un caso editoriale.

Per chi lavora nel mondo della scuola, Paolo Di Paolo terrà la lezione 'Storia e storie', incentrata sulle tecniche di narrazione. Per i più giovani sono previste due attività: 'Writers' Box' per gli appassionati dai 12 ai 18 anni, e 'La Merenda Selvaggia dedicata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Per chi si occupa di comunicazione, lo scrittore Emiliano Poddi terrà la lezione You're going to remember me this time'.

Infine ci sarà 'Parlarne tra amiche' con Simonetta Sciandivasci ed Ester Viola impegnate in una sorta di intervista alternata.

