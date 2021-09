Migranti: tensioni al Cpr di Torino, fiamme nell'area rossa

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Nuove tensioni al Cpr di Torino, il Centro di Permanenza del Rimpatrio di corso Brunelleschi. Un gruppo di migranti in attesa di essere espulsi hanno incendiato alcuni materassi dei moduli abitativi della cosiddetta 'area rossa', che ha subito gravi danni. Una colonna di fumo nero si è levata dalla struttura, visibile da diversi punti della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. La polizia è al lavoro per identificare gli autori della protesta.

Le forze dell'ordine sono intervenute per sedare la rivolta e alcuni ospiti si trovano ora in infermeria per escludere eventuali intossicazioni. A causa dell'incendio sono stati resi inutilizzabili 35 posti letto e gli ospiti saranno spostati in un'altra area. (ANSA).