Manca, comunità scolastica è parte attiva rinascita Paese

(ANSA) - TORINO, 10 SET - "Ancora una volta la comunità scolastica tutta, famiglie, studenti, docenti, dirigenti, amministrazione è chiamata a diventare parte attiva nel processo di rinascita del nostro Paese". E' quanto scrive il direttore dell'Usr del Piemonte, Fabrizio Manca, nell'indirizzo di saluto alla comunità scolastica per l'avvio del nuovo anno.

Manca rimarca il grande lavoro svolto a fronte delle difficoltà dovute alla pandemia, ma rileva anche che "l'abbassamento del livello dei nostri studenti, soprattutto di coloro provenienti da situazioni di disagio, ci ha fatto riflettere sulla battuta d'arresto che la nostra scuola e, di conseguenza, il nostro Paese ha fatto. Dobbiamo ripartire proprio da qui per operare la nostra 'rinascita' - sollecita -, tenendo presente il percorso già tracciato".

"Partendo, quindi, da quanto già fatto - afferma - sono certo che troveremo insieme delle ulteriori soluzioni organizzative e didattiche che ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo di una scuola 'centro pulsante del Paese' e a valorizzare l'importante ruolo sociale di tutto il personale come 'costruttori di futuro'". (ANSA).