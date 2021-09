Baseball: ct azzurro Piazza in visita a Ircc di Candiolo

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Mike Piazza, ct dell'Italia di baseball, è stato in visita all'Istituto per la ricerca e la cura del cancro a Candiolo (Torino), dove ha incontrato la presidente della Fondazione Allegra Agnelli. Piazza ha guidato una delegazione del team azzurro che domenica 12 settembre esordirà a Settimo Torinese agli Europei, contro la Grecia.

La Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus è partner degli Europei che si giocano a Torino, Avigliana e Settimo.

La Professoressa Anna Sapino, Direttore Scientifico dell'Istituto, ha guidato il ct piazza nei diversi reparti, illustrando come la vicinanza fra l'assistenza e la ricerca siano una simbiosi che rende estremamente efficace l'opera dell'Ircc, così come lo è l'altra simbiosi fra l'Istituto e la Fondazione che si occupa di sostenerlo.

L'Italia scenderà in campo durante la presentazione della partita di lunedì 13 a Torino, alle 20.30, nel 'diamante' di via Passo Buole, contro il Belgio indossando la t-shirt con l'hashtag #SOSTIENICANDIOLO.

Prima del debutto agli Europei, MIke Piazza volerà a New York per partecipare alla commemorazione dei 20 anni dall'attentato alle Torri Gemelle. L'attuale ct azzurro è stato protagonista il 21 settembre 2001 di un fuoricampo nella partita allo 'Shea Stadium' tra la squadra, i New York Mets, e gli Atlanta Braves, che è stato vissuto come un segno di rinascita.

Piazza parteciperà alla partita celebrativa fra Mets e Yankees al Citi.Field, "Sarà un'occasione - spiega il ct azzurro - per ricordare e stringersi insieme ancora una volta, programmata ben prima della pandemia. Rientrerò in tempo per la seconda partita dell'Europeo. È un impegno che ho preso e che è doveroso rispettare, che la Federazione, i ragazzi e il mio staff comprendono e condividono". (ANSA).