Vaccini: Torino, dopo quattro mesi chiude hub BasicVillage

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Dopo oltre quattro mesi di attività e oltre 40 mila vaccini somministrati, chiude il Centro vaccinale del BasicVillage a Torino, nato dalla collaborazione tra l'ospedale Humanitas Gradenigo e BasicNet, con il sostegno dell'Asl Città di Torino. Dal 14 settembre l'impegno di Humanitas Gradenigo si trasferirà al Centro vaccinale dell'Unione Industriale in via Vincenzo Vela 17. Nei circa 700 metri quadri allestiti all'interno del BasicVillage, quartier generale di BasicNet che si trova in un complesso post-industriale di 26 mila metri quadri, in questi mesi sono state vaccinate fino a 800 persone al giorno.

"Siamo felici - sottolinea Elisabetta Rolando, amministratore delegato del BasicVillage - di avere dato un contributo fattivo alla campagna vaccinale e di avere dato l'opportunità alle risorse umane del gruppo BasicNet e ai loro familiari di vaccinarsi in azienda. Ringraziamo tutto il team dell'ospedale Humanitas Gradenigo che ha gestito il centro vaccinale con grande professionalità e sensibilità".

"È stata un'esperienza - afferma Fabio Marchi, presidente di Humanitas Gradenigo - che ci porteremo a lungo nel cuore. Nata quasi come una sfida per mettere a disposizione della popolazione spazi non ospedalieri, è progressivamente cresciuta fino a diventare un esempio virtuoso che ha funzionato grazie alla professionalità del personale sanitario e medico dell'ospedale e alla capacità di visione e all'efficienza di un partner come BasicNet". (ANSA).