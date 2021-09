Scuola: Cuneo inaugura nuova materna in bioedilizia

(ANSA) - CUNEO, 09 SET - Ampi spazi e soffitti altissimi, arredamento multicolore, luce naturale che arriva da finestroni laterali e lucernari, pareti in legno lamellare o legno massiccio a strati incrociati. E' stata inaugurata oggi pomeriggio a Cuneo, nel popoloso quartiere San Paolo, una nuova scuola materna da mille metri quadri coperti e un grande giardino esterno già attrezzato, con gli alberi che prima erano nel parco pubblico e ora sono diventati parte dell'area verde cintata. È la prima scuola comunale che si costruisce in città da oltre 40 anni e sostituisce la materna "Fillia" (3 classi) utilizzata fino a luglio e ora chiusa. I cantieri, costati 3 milioni di euro, erano iniziati nel maggio 2019, poi rallentati dal Covid.

"La centralità dell'istruzione passa anche attraverso i luoghi fisici in cui si cresce e si gioca - osserva il sindaco di Cuneo, Federico Borgna -. Questo è un edificio innovativo dal punto di vista didattico e tecnico, sicuro, funzionale, a basso consumo energetico". "Architettura e pedagogia devono andare avanti di pari passo - aggiunge il progettista Giuseppe Colucci, dello studio Colucci &partners di Pontedera (Pistoia) - Come successo in questa scuola, che è un esempio di programmazione lungimirante e di una realizzazione funzionale". (ANSA).