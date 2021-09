Regio Torino sospende dipendenti senza Green pass

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Il Teatro Regio di Torino sospende, da lunedì, i dipendenti sprovvisti di Green Pass, lasciandoli senza stipendio. E' il primo teatro ad optare per questa scelta, motivata dalla necessità di tutelare il più possibile il personale vaccinato e gli spettatori a cui il documento verde è richiesto già da tempo. "La salute pubblica è un must che ci guida e fino ad ora grazie ai lavoratori abbiamo cautelato il Regio e il pubblico", spiega sulle pagine locali del quotidiano La stampa la commissaria Rosanna Purchia che ieri ha inviato un documento a tutto il personale, firmato anche dal direttore generale Guido Mulè, con le nuove misure di sicurezza.

Non è stato comunicato il numero dei dipendenti, trecento in tutto, a rischio sospensione. Chi non ha il Green Pass potrà accedere solo nel caso in cui dimostri di aver effettuato un tampone, con risultato negativo, entro le 48 precedenti. E a proprie spese. Il Regio continuerà però a pagare i costi dei tamponi antigenici rapidi a cui sottoporrà tutti i dipendenti una volta al mese, e non più ogni due settimane. Ogni 72 ore invece, anche in questo caso a spese del Regio, saranno sottoposti a tamponi tutti quei dipendenti impegnati nelle produzioni o che stanno a contatto con il pubblico. Sono previsti poi margini di tolleranza per i lavoratori che non possono vaccinarsi per ragioni di salute, purché siano giustificati da un medico. (ANSA).