Lavoro: Fra Production, assunzioni a Dusino San Michele

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Manutentori meccanici, addetti alla produzione, magazzinieri, addetti alla movimentazione merce: queste le figure professionali che Fra Production, società che opera nel settore dei prodotti tessili tecnici con quartier generale a Dusino San Michele, sta cercando per ampliare il proprio organico, al momento composto da 120 dipendenti. Le posizioni attualmente aperte sono nove, e rientrano in un piano assunzioni orientato a supportare la crescita dell'azienda, che ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di 13,3 milioni di euro (+2,1%) e la migliore profittabilità degli ultimi 12 anni.

Fra Production, fondata nel 1962 dai Cavalieri Giuseppe Mignone e Vittoria Cherio, è oggi di proprietà di Patrick Bosco Mignone.

Nel 2020 ha chiuso 12 nuovi contratti a tempo indeterminato e, nonostante l'emergenza sanitaria, non ha mai fatto ricorso alla cassa integrazione. Lo scorso anno la società ha pagato premi per un valore medio di 1.950 euro a dipendente.

"Da sempre consideriamo i nostri collaboratori il fulcro attorno al quale ruota l'intero progetto imprenditoriale dell'azienda. Adesso puntiamo sull'inserimento di nuove figure professionali per aumentare il numero dei nostri dipendenti.

Siamo molto orgogliosi di poter offrire ancora una volta opportunità di occupazione sul territorio", commenta Andrea Colombo, amministratore delegato di Fra Production. (ANSA).