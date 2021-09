Juventus: risolto dubbio, Chiesa salta trasferta Napoli

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Federico Chiesa non partirà per la trasferta di Napoli. Il dubbio sull'attaccante è stato sciolto dopo l'allenamento di oggi pomeriggio. L'esito della risonanza magnetica, al JMedical di Torino, è stato negativo, ma "in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico" - precisa la Juventus - Chiesa "non sarà disponibile per la trasferta di Napoli". (ANSA).