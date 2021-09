app lungo il fiume scarica videostorie di immigrati

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Dal 12 settembre si potrà camminare lungo il fiume Dora a Torino, muniti di un'apposita app, Tellinstones, guardando 10 video di 8 minuti l'uno, che raccontano le vite di 10 residenti del quartiere, e che si attivano esattamente in un punto del Lungo Dora per loro particolarmente importante e citato nel filmato. Sono coinvolti nell'inedito esperimento cinematografico, regia di Stefano Di Polito, 5 immigrati residenti nella popolare zona da oltre 50 anni e 5 immigrati di nuova generazione. "Storie che si intrecciano, tra loro, che mostrano la realtà della vita di un quartiere al di là di ogni pregiudizio sulla carta", dice Di Polito.

Il progetto, destinato a diventare un documentario in 10 parti, e realizzato grazie ad un app assai complessa opera dell'ingegnere Antonio Serra e frutto di oltre un anno di lavoro, si intitola 'Il fiume delle biografie' ed è realizzato nell'ambito del progetto europeo di inclusione urbano Tonite con cui la Città di Torino ha vinto la quarta call sul tema 'Urban Security'.

Tra i protagonisti dei 10 piccoli film, tutti di grande impatto emotivo e anche 'sociale' ci sono una giovane mediatrice marocchina che racconta le difficoltà di integrazione dei figli, Syed, uno studente lavoratore pakistano con il sogno di diventare ingegnere aerospaziale, Luisa, una ragazza cinese nata a Torino che con dispiacere abbandona l'attività commerciale dei genitori, Vitto, operaio nelle ormai abbandonate Officine Grandi Motori, arrivato a Torino negli anni '50 con un materasso sulle spalle, Maria, ex operaia Gft che ricorda di quando in azienda veniva Armani, Domenico, gestore di uno storico negozio di ferramenta nel vicino 'al Balon', due gemelle senegalesi innamorate della cultura italiana , ma anche della loro tradizione culturale. (ANSA).