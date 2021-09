Università: rettore Torino, studenti non abituatevi alla Dad

(ANSA) - TORINO, 08 SET - "La Dad la manterremo anche quest'anno per gli studenti stranieri o per chi non potrà frequentare, ma non deve diventare un'abitudine. Se così fosse, quando si potrà tornare in aula andremo a stanare gli studenti.

La vita universitaria è insostituibile, bisogna tornare nelle aule e nei laboratori". Lo ha detto il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, parlando con i giornalisti. Geuna ha spiegato di essere concentrato proprio sulla ripresa dell'attività in presenza e ha ricordato le parole del presidente della conferenza dei rettori, Ferruccio Resta, che ha parlato di "appello silenzioso di un milione e 600 mila studenti che vogliono tornare in aula". (ANSA).