Torna in presenza a Torino la Notte Europea dei ricercatori

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Torna a Torino, in presenza, il 24 e 25 settembre, la Notte Europea dei Ricercatori, organizzata dal Politecnico e dall'Università, sotto il prestigioso cappello della Commissione Europea, in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e con 27 partner del territorio.

Oltre 250 le attività in programma in 12 sedi: laboratori, caffè scientifici, maratone della ricerca, passeggiate, musei e mostre, spettacoli. Le sedi principali saranno il Castello del Valentino, sede storica del Politecnico e patrimonio dell'Unesco, che ospiterà laboratori e incontri, e l'Orto Botanico dell'Università di Torino, allestito come uno spazio di ricerca sulla sostenibilità. Tra le sedi c'è anche il nuovo Complesso Aldo Moro in via Verdi dove andrà in scena lo spettacolo Margherita Hack Una stella infinita, in cui Ivana Ferri affida alla voce di Laura Curino il racconto in prima persona di una straordinaria donna e scienziata; sabato sera, invece, il palco dell'Aula Magna del Politecnico ospiterà gli Eugenio in via di Gioia con il Concerto leggero, un single show dedicato all'evento.

"Ricercatrici e ricercatori torneranno a raccontare, di persona, quanto sia importante oggi la ricerca come antidoto per reagire prontamente alla crisi, per trovare soluzioni ai problemi, per prevenire criticità future e affrontare obiettivi globali, coinvolgendo al tempo stesso la cittadinanza nel tentativo ambizioso di fornire una risposta il più possibile responsabile e collettiva.Sarà una grande Festa della ricerca che incoraggerà magari i giovani a intraprendere una carriera in questo ambito", commentano i Rettori del Politecnico Guido Saracco e dell'Università degli Studi Stefano Geuna. (ANSA).