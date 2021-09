Siccità: nuvole ma piogge rarissime, continua periodo secco

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Qualche nuvola fino a sabato, in Piemonte, ma pochissime piogge. E nel fine settimana l'alta pressione, appena indebolita in questi giorni da una perturbazione atlantica posizionata sulla Normandia, riprenderà vigore, come spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Restano quindi condizioni di siccità che in alcune aree della regione è già molto significativa, con la portata dei fiumi molto ridotta e, in qualche caso, quasi assente. A media scadenza, nel corso della prossima settimana - sono le previsioni di Smi (Società meteorologica Italiana), potrebbero arrivare le prime piogge diffuse e significative dopo i mesi estivi. (ANSA).