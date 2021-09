Siccità, moria di pesci nel tratto torinese del Po

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Moria di pesci all'altezza della diga del Pascolo, lungo il corso del Po, al confine tra Torino e San Mauro Torinese. La segnalazione è stata fatta ieri ad Arpa e questa mattina i tecnici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale hanno effettuato un sopralluogo constatando la presenza di vaste aree di secca a monte della diga, all'interno delle quali si trovavano alcuni pesci morti.

"Quanto osservato non lascia ipotizzare fenomeni di inquinamento - fanno sapere da Arpa Piemonte - quanto piuttosto un effetto della siccità che ha interrotto i corridoi d'acqua necessari ai pesci per seguire il flusso, costringendoli in piccole pozze le cui dimensioni si sono via via ridotte".

A fine agosto la portata del Po misurata a Torino era ridotta al 50% della media storica del mese. (ANSA).