Scuola: maestre spremono limoni, è il nostro stato d'animo

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Nel giorno della riapertura degli asili nido e delle materne, circa 150 maestre dipendenti del Comune di Torino sono scese in piazza Palazzo di Città per contestare gli straordinari e chiedere che "la qualità del servizio venga garantita con un serio piano di nuove assunzioni".

La protesta all'insegna dello slogan #spremutadimaestra è stata organizzata dalla Cisl Fp, mentre non hanno aderito Uil e Cgilche hanno scelto di non inasprire i rapporti con l'amministrazione in vista della ripresa della trattativa. Le maestre hanno montato un banchetto davanti all'ingresso del palazzo comunale e hanno spremuto limoni, distribuendo bicchieri di limonata in piazza. "E' il nostro stato d'animo" dicono. Una delegazione è stata ricevuta dall'assessora comunale Antonietta Di Martino.

A Torino sono 55 gli asili che dipendono dal Comune, oltre a 61 materne per un totale di quasi 1.200 addetti. (ANSA).