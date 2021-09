Sanità: valvola aortica,intervento Tavi n.1000 al Mauriziano

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Intervento Tavi, ovvero di sostituzione transcatetere della valvola aortica, numero mille all'ospedale Mauriziano di Torino. Ad eseguirlo è stato il dottor Innocenzo Scrocca alla guida di una équipe multidisciplinare, composta da cardiologi interventisti della Cardiologia diretta dal dottor Giuseppe Musumeci e da cardiochirurghi della Cardiochirurgia diretta dal dottor Paolo Centofanti. Un traguardo importante per il Mauriziano, che ha avviato nel 2008 il programma Tavi ed è il primo centro in Piemonte per numero di interventi garantendo gli standard terapeutici più avanzati ed efficaci ai pazienti portatori di stenosi valvolare aortica.

La Tavi è una procedura mininvasiva che permette la sostituzione della valvola aortica senza l'intervento chirurgico tradizionale su un paziente cosciente ed è riservata ai pazienti ad alto rischio operatorio selezionati da un heart team multidisciplinare e multispecialistico, composto da cardiologo, cardiochirurgo, cardioanestestista e chirurgo vascolare, in grado di fornire tutte le opzioni terapeutiche oggi disponibili a livello internazionale siano esse chirurgiche che interventistiche ed ibride per tutte le varietà di malattia valvolare. (ANSA).