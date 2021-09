I Servi di Maria rinnovano l'impegno per Torino

(ANSA) - TORINO, 08 SET - I Servi di Maria rinnovano il loro impegno nel cuore di Torino. E' previsto domenica nella chiesa di San Carlo Borromeo, con una celebrazione eucaristica presieduta dal Priore Provinciale fr Pietro M.Andriotto, l'insediamento della nuova comunità composta da tre religiosi, dei quali due presbiteri.

L' Ordine mariano è presente in San Carlo, una delle due chiese gemelle nell'omonima piazza nel centro di Torino, a partire dal 1840 quando Re Carlo Alberto consigliò l'arcivescovo Mons. Fransoni d'affidare detta chiesa alle cure dei frati, già presenti in Torino dal 1653 quando la Duchessa di Savoia Maria Cristina di Francia li accolse nel convento di San Salvario.

Priore della comunità di San Carlo è Fra Jose Adonis M.

Bongo, originario delle Filippine dove è stato ordinato sacerdote nel gennaio 2019. Dopo aver dimorato nelle comunità di Reggio Emilia e di Genova, è stato assegnato come priore alla comunità di San Carlo per iniziare un rinnovato cammino di servizio, di preghiera, di pietà mariana e di accoglienza nel centro storico di Torino dopo la morte per Coronavirus di Fra Bruno Castricini, parroco di San Carlo, nel marzo 2020 e l'abbandono della Basilica di Superga di recente affidata al Sermig di Ernesto Olivero. Una presenza discreta, secondo lo stile dei Servi di Santa Maria, improntata alla sobrietà e al servizio delle necessità pastorali della Chiesa Torinese. Al servizio soprattutto dei giovani, della comunità fanno parte anche Fra George M. Efuneshi, originario della Nigeria, e Fra Venanzio M. Ramasso, decano del gruppo dopo aver maturato una lunga esperienza nell'Ordine dei Servi di Santa Maria. (ANSA).