Fiera del peperone chiude con 150 mila visitatori

(ANSA) - TORINO, 08 SET - L'obbligo del green pass in determinate aree e il contingentamento agli ingressi non hanno fermato il successo della 72/a edizione della Fiera del peperone di Carmagnola che, in 10 giorni di apertura, ha richiamato 150 mila visitatori. Durante la rassegna sono state vendute 130 tonnellate di peperoni e 750 chili di pane fresco. Nelle strade e piazze di Carmagnola erano state allestite 8 aree di cui 6 enogastronomiche, con un totale di 2500 posti a sedere. Circa 200 gli espositori presenti. (ANSA).